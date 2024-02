Brocante et vide-grenier Martel, mercredi 8 mai 2024.

Brocante et vide-grenier Martel Lot

Vide grenier ouverte aux particuliers et aux professionnels organisé par l’association Animation Enfance de Martel. Place de la Fontanelle. Buvette et restauration sur place.

Fiche d’inscription est à demander par mail elodie28theo29@live.fr

Pour plus de renseignement contacter Nadège Laporte 06.17.86.60.60

Le tarif des emplacements est de 5euros le mètre linéaire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 07:30:00

fin : 2024-05-08 18:00:00

Place de la Fontanelle

Martel 46600 Lot Occitanie

L’événement Brocante et vide-grenier Martel a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Vallée de la Dordogne