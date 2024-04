BROCANTE- Brocante de printemps Crépy-en-Valois, samedi 6 avril 2024.

Vous êtes passionné(e) de trouvailles, de trésors cachés, et d’objets vintage ?

Ne manquez pas la brocante printanière organisée par l’association culturelle des Antilles, les samedi 6 et dimanche 7 avril, de 9h à 17h, à la salle Saint-Éloi, à Crépy.

Au programme des animations musicales et dansantes pour une ambiance festive et conviviale, une restauration gourmande avec des accras de morue croustillants et des sandwichs savoureux et une buvette pour vous désaltérer tout au long de la journée.

Venez flâner parmi les stands, dénicher des trésors, et partager un moment agréable, en famille ou entre amis.

Que vous soyez collectionneur, amateur de vintage, ou simplement curieux, cette brocante est faite pour vous !

L’entrée sera libre et gratuite pour tous. 00 0 .

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

17 Rue Saint-Éloi

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France association.couta@gmail.com

