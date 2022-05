Brocante à Savy Savy, 22 mai 2022, Savy.

Brocante à Savy Savy

2022-05-22 – 2022-05-22

Savy Aisne Savy

L'ASCLS de Savy organise sa traditionnelle et très attendue brocante annuelle place de l'église et dans les rues du village, le dimanche 22 mai de 8h à 18h.

Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements et inscriptions pour les exposants au 06 87 90 00 13 (5€ les 5 mètres).

+33 6 87 90 00 13

Commune de Savy

Savy

