Brocante à Pavant le 17 mars 2024 Pavant, dimanche 17 mars 2024.

Brocante à Pavant le 17 mars 2024 Pavant Aisne

Brocante musicale proposée par l’association En Musique et Vous, de 9h à 17h, le dimanche 17 mars à PAVANT, à la salle du Clos des Forges vinyles, instruments et accessoires de musique, partitions, etc. Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre.

Renseignements & inscriptions

associationemev@hotmail.com ou

06 61 51 01 16. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France

L’événement Brocante à Pavant le 17 mars 2024 Pavant a été mis à jour le 2024-02-19 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne