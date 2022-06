Brocante à Orbais l’Abbaye Orbais-l’Abbaye Orbais-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Marne Orbais-l’Abbaye Le Comité des Fêtes d’Orbais-l’Abbaye organise sa 44ème brocante au pied de l’Eglise Abbatiale le dimanche 4 juillet 2021. Place Jehan d’Orbais – ouverture à 6h00 Renseignements : 03 26 51 42 39 / 06 45 06 45 73

Prix du mètre: 2.50 €

5 mètres gratuits pour les Orbaciens comitedesfetesorbaislabbaye@gmail.com +33 3 26 51 42 39 Orbais-l’Abbaye

