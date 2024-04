Broc Swing Fest 5e Oberlarg, samedi 18 mai 2024.

Broc Swing Fest 5e Oberlarg Haut-Rhin

Pour danser, écouter de la musique swing, manger et boire local, le tout dans une ambiance safe grâce à la présence du collectif Matières Vivantes.

Festival improbable !

Pour danser, écouter de la musique swing, manger et boire local, le tout dans une ambiance safe grâce à la présence du collectif Matières Vivantes.



To danse and listen to swing music, eat and grink local stuff, all this in a safe space created by the organisation of the festival, together with an association Matières Vivantes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-20 22:00:00

Route des Ruines du Morimont

Oberlarg 68480 Haut-Rhin Grand Est asso@le-labo-m.fr

L’événement Broc Swing Fest 5e Oberlarg a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme du Sundgau