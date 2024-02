BRITISH CHRISTMAS Puisserguier, samedi 7 décembre 2024.

BRITISH CHRISTMAS Puisserguier Hérault

· Présence du Père Noël

· Ateliers pour les enfants

· Lettre au Père Noël

· Chorale Chœur de Capestang

· Irish Coffee, thé, vin chaud, chocolat,…, gaufres,…

· Spécialités de Noël britanniques et locales

· Tombola de Noël

· Restauration sur place Food truck sur le parking de l’écomusée

Entrée et animations gratuites

Vivez un British Christmas féérique à l’Ecomusée. Toute la journée, de nombreuses animations pour les petits et les grands !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 11:00:00

fin : 2024-12-07 17:00:00

Rue de la Gaie Sortie

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie

L’événement BRITISH CHRISTMAS Puisserguier a été mis à jour le 2024-02-15 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN