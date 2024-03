BRICE LARRIEU – BRICE LARRIEU DANS MA VIE EN BLEU KEZACO CAFE – THEATRE Macon, mardi 7 mai 2024.

Notre métier c’est pas que de courir après les délinquants, d’ailleurs pour infos on ne court plus !Un juge aux policiers : Messieurs! Ce n’est pas parce que vous avez formellement identifié cette personne que c’est forcement lui. Ces brèves de commissariat relèvent à leur façon du patrimoine de la Police. Recueillis avec soin auprès des policiers pendant plus d’un an par Patrick Latorre, ces traits d’esprit ondulés fascinent jusqu’au fou rire. C’est que, souvent involontaires, surgies de l’esprit des gens et des flics des réflexions lumineuses. Ces brèves dans leur candide assurance comique révèlent aussi un léger fond d’incertitude qui donne à l’ensemble un goût d’authenticité. Pour récupérer un uniforme faut attendre qu’un collègue parte à la retraite. Auteur : Patrick Latorre Artiste : Brice Larrieu

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71