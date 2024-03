Bribes de Ribes Place Gambetta Montbard, samedi 6 avril 2024.

Les neuf comédiens amateurs de l’atelier du Théâtre Accro vous proposent un moment de théâtre humoristique avec des extraits de Palace et de Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes.

Nous venons vous dire. Si vous allez dans un palace, ce qu’il ne faut surtout pas dire, quand on veut avoir de la classe Enfin, de la classe, ça dépend laquelle et ça dépend pour qui… Alors rassurez vous, nous ne vous convions pas à un cours sur les bonnes manières. Dans nos Bribes de Ribes , il y a des bribes et du Ribes -heureusement- et puis une galerie de personnages, des éclats, de l’absurdité. Avec tout de même un brin de poésie. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Place Gambetta Espace Paul Eluard

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

