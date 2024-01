Théâtre : Requiem pour un fou, dernier concert de Dom Juan Briare, dimanche 26 mai 2024.

Théâtre : Requiem pour un fou, dernier concert de Dom Juan Briare Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-05-26 17:00:00

fin : 2024-05-26

Le théâtre de l’Escabeau à Briare propose les 25 et 26 mai, Requiem pour un fou / dernier concert de Dom Juan. Dom Juan, punk et sans compromis, ira jusqu’au bout, au-delà de la raison, au-delà des mots, pour atteindre l’éternité, l’impossible, pour tenter d’enfin s’envoler. Entrée payante.

Accompagné de Sganarelle, son homme à tout faire, Dom Juan, jeune rockstar de vingt-sept ans, révolté et désespéré par l’humanité, s’apprête

à donner ce qui sera son dernier concert. Conscient de l’inéluctable tragédie à laquelle il est destiné, il fera tout pour transcender ceux qu’il

rencontre, remettant en question leur condition. Avant de partir, il veut tout renverser autour de lui, tout bousiller. L’idéologie conformiste et les règles de bienséance. Briser la glace comme il brise le cœur d’Elvire, défier les hommes et le ciel à coup de solos dissonants et saturés.

Dom Juan, punk et sans compromis, ira jusqu’au bout, au-delà de la raison, au-delà des mots, pour atteindre l’éternité, l’impossible, pour tenter

d’enfin s’envoler. Un spectacle musical, libérateur, par-delà le bien et mal.

8 EUR.

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire contact@theatre-escabeau.com



L’événement Théâtre : Requiem pour un fou, dernier concert de Dom Juan Briare a été mis à jour le 2024-01-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX