Evénement surprise des 40 ans du Théâtre de l’Escabeau Briare Loiret

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Le théâtre de l’Escabeau fête ses 40 ans le week-end du 13 et 14 avril autour de 40 ans de passion, d’amour des textes, du geste, de la musique …

La folle aventure du théâtre de l’Escabeau à Briare débute en 1984.

1984-2024, c’est 40 ans d’histoire d’une troupe, d’un lieu de vie et de mixité artistique. Plus de 50 mises en scène de La Résistible Ascension d’Arturo Ui à Rue Blas, en passant par L’ Atelier et L’ Alchimiste. L’Escabeau vous convie à un week-end exceptionnel, pour fêter 40 ans de passion, d’amour des textes, du geste, de la musique…

L’Escabeau- pépinière théâtrale ; Cie Pro/ Cie amateur/Jeune Cie

Rivotte

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire contact@theatre-escabeau.com



