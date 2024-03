BREVET MARCHE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, samedi 20 avril 2024.

Brevet marche à Beaufort-en-vallée

Brevet de marche Audax 25 km et / ou 50 km à 6 km/h

Départ de Beaufort en Vallée à 9h pour le premier 25 km et à 14h30 pour le second 25 km

Marche régulière à 6km/h sous la conduite d’un capitaine de route.

Port du baudrier jaune obligatoire. 9 9 EUR.

Début : 2024-04-20 08:00:00

fin : 2024-04-20

Beaufort-en-vallée

Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire beaufort.randos@gmail.com

