Brèves de guerre Saint-Marcouf, dimanche 26 mai 2024.

Brèves de guerre Saint-Marcouf Calvados

Vendredi

L’ARV Saint Marcouf organise dans le cadre du 80ème anniversaire du débarquement, une exposition d’articles de presse et de récits de guerre sur la deuxième guerre mondiale et plus particulièrement sur le débarquement.

Autres informations La manifestation est ouverte au public avec des journées dédiées aux élèves des écoles pour des sorties alliant le côté historique et un côté artistique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

Eglise

Saint-Marcouf 14330 Calvados Normandie contact@eglise-saint-marcouf.org

L’événement Brèves de guerre Saint-Marcouf a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Isigny-Omaha