BRETAGNE par le Sentier des Douaniers L’Arcadie, centre culturel Ploudalmézeau, dimanche 7 avril 2024.

BRETAGNE par le Sentier des Douaniers L’Arcadie, centre culturel Ploudalmézeau Finistère

FILM-DOCUMENTAIRE

De Jean-Luc DIQUELOU

Le Cercle des Voyageurs

2000 km, c’est la distance entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire par la côte. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR 34. C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer parcourir ce périple à pied ! Trois mois sont nécessaires pour mener à bien cet itinéraire, mais Jean-Luc y passera 3 ans en repérage, randonnée, rencontres et tournage.

Le Sentier des Douaniers a été mis en place sous la Révolution Française pour surveiller le littoral afin d’enrayer la contrebande et d’empêcher toute tentative de débarquement des Anglais ou Hollandais, alors en guerre contre les Français.

De la baie du Mont-Saint-Michel à St-Malo, du Cap Fréhel aux falaises de Plouha, de la côte de Granit Rose aux Abers, de la Presqu’île de Crozon au Cap Sizun, du Pays Bigouden au Golfe du Morbihan, des marais salants de Guérande à l’embouchure de la Loire, la côte bretonne dévoilera, dans toute sa beauté sauvage, la richesse du paysage marin, l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions… 2000 km de sueur, 2000 km de bonheur !

Avec débat à l’issue

Entracte de 20-30 mn .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07 18:15:00

L’Arcadie, centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com

L’événement BRETAGNE par le Sentier des Douaniers Ploudalmézeau a été mis à jour le 2024-02-22 par OT IROISE BRETAGNE