Déambulation mémorielle sur la résistance brestoise lors de la seconde guerre mondiale avec quelques arrêts devant des sépultures de résistantes et résistants, pour des lectures de textes. La visite sera ponctuée d’un slam en hommage à une femme résistante. Ce temps entre également dans le cadre des commémorations des 75 ans de l’attribution, le 31 mars 1947, de la médaille de la Résistance Française par la Nation à la Ville de Brest.

inscription via une plateforme d’accueil – jauge de 30 personnes – entrée gratuite

De l’arrivée des allemands à la libération, Brest résiste Cimetière de Saint-Martin rue Yves Collet Brest Saint-Martin Finistère

