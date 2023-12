Festival du Roi Arthur Bréal-sous-Montfort Catégories d’Évènement: Bréal-sous-Montfort

fin : 2024-08-25 . Le Roi Arthur, c’est avant tout une équipe de passionnés, 100% bénévole, qui se fédère depuis déjà plus de 10 ans autour d’un projet de développement culturel local et familial basé sur la musique pour tous ! Incontournable de la fin des vacances d’été et de la saison estivale, le Roi Arthur vous donne rendez-vous au cœur de Bréal-sous-Montfort, aux portes de Rennes.

Vous y passerez un week-end de folie au rythme de la musique avec vos amis ou votre famille. Festival convivial, chaleureux et abordable, au Roi Arthur, vous êtes assuré de vivre une expérience humaine inoubliable ! Avec : Black Eyed Peas, Lomepal, The Blaze, Louise Attaque, Josam, Dropkick Murphys, Zola… Programmation complète sur le site. . Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne

