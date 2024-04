Breakdance Show / Rap & Hip Hop en LIVE / House & Techno DJ Set La Case Calais, vendredi 21 juin 2024.

Breakdance Show / Rap & Hip Hop en LIVE / House & Techno DJ Set Fête de la musique 2024 21 et 22 juin La Case Nous occupons l’espace public : accès LIBRE / Aucune inscription nécessaire / RIEN à prévoir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-22T00:00:00+02:00 – 2024-06-22T02:00:00+02:00

LA CASE x FÊTE DE LA MUSIQUE 2024

Nous vous attendons nombreux-ses pour la 2ème édition de la Fête de la Musique avec La Case !

Au programme … :

18-20h : show de Breakdancebatteur … Rythme et ambiance au menu !

20-00h : concert Hip Hop / Rap en Live, LET’S GO !

00-02h : Notre DJ @kx_mov nous fera vibrer jusque la clôture avec un Set orienté EDM / Tech House / Techno !

Buvette sur place avec notre partenaire « Au Miami Bar »

Plusieurs autres activités attendues tout au long de la soirée, restez branchés :-)

Pour + d’infos, ça se passe ICI !

