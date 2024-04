Break in fest Saint-Laurent, vendredi 21 juin 2024.

Break in fest Saint-Laurent Creuse

La commune de Saint Laurent est heureuse et impatiente de vous retrouver pour un weekend festif, convivial et gratuit.

Au programme samedi Breaking Tag, Féelarsen, Cutting Corners, Stronger Than Arnold et Burdens band. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-22

Place de la mairie

Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

