BREAK DANCE SYMPHONIQUE Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

BREAK DANCE SYMPHONIQUE Allonnes, 20 mai 2022, Allonnes. BREAK DANCE SYMPHONIQUE Allonnes

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 22:00:00

Allonnes Sarthe EUR 5 Sous la direction de la cheffe, Zahia Ziouani, l’orchestre Divertimento donnera un concert de breakdance symphonique avec le chorégraphe Brahim Zaibat. Sur la même scène, retrouvez pour un show exceptionnel les breakdancer de la Fédération française de danse associés aux musiciens de l’orchestre symphonique Divertimento. L’orchestre Divertimento donnera un concert en compagnie du danseur Brahim Zaibat (chorégraphe) +33 2 43 80 48 00 Sous la direction de la cheffe, Zahia Ziouani, l’orchestre Divertimento donnera un concert de breakdance symphonique avec le chorégraphe Brahim Zaibat. Sur la même scène, retrouvez pour un show exceptionnel les breakdancer de la Fédération française de danse associés aux musiciens de l’orchestre symphonique Divertimento. Allonnes

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Allonnes, Sarthe Autres Lieu Allonnes Adresse Ville Allonnes lieuville Allonnes Departement Sarthe

Allonnes Allonnes Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allonnes/

BREAK DANCE SYMPHONIQUE Allonnes 2022-05-20 was last modified: by BREAK DANCE SYMPHONIQUE Allonnes Allonnes 20 mai 2022 Allonnes sarthe

Allonnes Sarthe