La Fête de la nature – Portes Ouvertes à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, samedi 25 mai 2024.

La Fête de la nature – Portes Ouvertes à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 19:00:00

Les samedi 27 & dimanche 28 mai prochains, Terres d’Oiseaux ouvre gratuitement ses portes à l’occasion de la Fête de la Nature ! Au cœur du marais, accédez à cette nature préservée en empruntant les sentiers de découverte et les observatoires où les animateurs partageront avec vous leurs connaissances du site et des oiseaux. Au fil de la visite, profitez également d’activités familiales, d’actions locales favorables à la biodiversité, ainsi que d’expositions mettant en lumière animaux et paysages du marais : qu’elles soient dessinées, peintes, photographiées ou sculptées, ces œuvres sont toutes le fruit du regard passionné d’artistes locaux qui échangeront aussi avec vous sur leurs pratiques. Ouvert de 10h à 19h.

.

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@estuaire-tourisme.fr



L’événement La Fête de la nature – Portes Ouvertes à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde