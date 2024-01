Fête du printemps à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, dimanche 14 avril 2024.

Fête du printemps à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Les oiseaux chantent, les fleurs pointent le bout de leurs nez, le soleil se fait sentir… Et on ressent comme une soudaine envie de se reconnecter à la nature, de prendre soin de soi et de ce qui nous entoure. On vous propose, le temps d’un dimanche, de venir vous balader au port des Callonges pour profiter de stands et d’activités autour du printemps, de l’artisanat, du recyclage, et de l’environnement. Une parenthèse tout en douceur pour bien démarrer le printemps ! On se donne donc rendez-vous, le dimanche 16 avril de 10h à 18h au port des Callonges pour fêter tous ensemble, le retour du printemps ! Le programme des animations arrive bientôt, restez connectés !

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terresdoiseaux.fr



