Braderie d’hiver de Saint Vincent de Paul Local de Saint Vincent de Paul Quimperlé, mercredi 7 février 2024.

Braderie d’hiver de Saint Vincent de Paul Local de Saint Vincent de Paul Quimperlé Finistère

Venez chiner, dans les différentes boutiques, à des prix mini, des vêtements, chaussures et accessoires pour homes, femmes, enfants du linge, des livres, des jeux et jouets, de la vaisselle et divers objets utiles ou de déco pour la maison…

A l’espace « Pol K’fé » une boissons chaude vous sera offerte. .

Local de Saint Vincent de Paul 29 rue brémond d’ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne SVPQuimperle@gmail.com

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 16:00:00



