Braderie de Biarritz Biarritz, samedi 13 avril 2024.

Braderie de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Profitez de 3 jours de shopping dans les rues de de Biarritz à l’occasion de la grande braderie Vendredi 12 Avril au dimanche 14 Avril 2024 organisée par les commerçants du centre ville.

Près de 150 boutiques de Biarritz proposent LES PLUS GRANDES MARQUES A PRIX DEGRIFFES. Prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bagagerie , parfums et produits de beauté, décoration de la maison, linge de table et de maison…. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Centre ville

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

