Bracelets tissés customisés Ateliers Octopodes Chambéry, vendredi 12 avril 2024.

Bracelets tissés customisés Venez passer un moment chaleureux lors duquel je vous apprendrai à customiser des bracelets brésiliens avec des chaînes de strass et des perles. A porter sans modération pour les beaux jours. Vendredi 12 avril, 18h30 Ateliers Octopodes 33 euros / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Lors de cet atelier, vous aurez le choix parmi différents matériaux pour apprendre à customiser deux bracelets brésiliens tissés avec des chaînes de strass et de la chaînette dorée, des perles semi-plates et même des rondelles de cuivre. Je vous guiderai pour réaliser des bracelets uniques et précieux, tout en laissant libre cours à votre créativité.

Atelier animé par Marielle, créatrice DIY du blog www.milaluce.com

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.