BPM Sainte-Savine, mardi 14 mai 2024.

BPM Sainte-Savine Aube

De la musique à voir et de la jongle à écouter !

BPM est un concert pour deux body-percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO…). Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au funk en passant par l’électro…

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences…

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emporte le temps d’une partition de musique jonglée, dans une quête musicale et humaine où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Spectacle à partir de 7 ans

Durée 55 mn

Soutien à la production Itinéraires Bis Association de Développement Artistique et Culturel des Côtes

d’Armor / Festival Les Tombées de la Nuit-Rennes / Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue Bretagne / Réseau Quatre Ass et Plus en Sud Finistère / Le Carré Magique, Pôle National des Art du Cirque, Lannion / L’Hermine Sarzeau.

Partenaires DRAC Ministère de la Culture et de la Communication / Conseil Régional de Bretagne / Conseil Départemental des Côtes-d’Armor / Spectacle Vivant en Bretagne / SPEDIDAM / Saint-Brieuc agglomération

Les Échos de la presse

Un spectacle d’une précision millimétrée où se questionnent les rythmes, les trajectoires, la portée sonore du mouvement… Le Spot

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 19:30:00

fin : 2024-05-14

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

L’événement BPM Sainte-Savine a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne