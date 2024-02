Boutique Éphémère Art & Création anciennement pharmacie Ray Cosne-Cours-sur-Loire, vendredi 5 avril 2024.

Boutique Éphémère Art & Création anciennement pharmacie Ray Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Cette année encore, une boutique éphémère d’art et création ouvrira ses portes au printemps.

Installée dans un commerce vacant du 5 au 28 avril 2024, en plein cœur de La Charité sur Loire, l’exposition présentera les oeuvres de nombreux artistes, créateurs et artisans d’art de la Nièvre et alentours.

Au programme, céramique, objets d’artistes, peinture, photo, textile, et plein d’autres choses insolites, surprenantes et belles.

Ouverture de 10h à 19h tout les jours.

Candidature ici https://www.tehef.fr/accueil/inscriptions-exposants

Bientôt plus d’infos! Voir moins EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

anciennement pharmacie Ray 10 place des pêcheurs

Cosne-Cours-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Boutique Éphémère Art & Création Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-20 par COORDINATION NIEVRE