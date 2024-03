BOURSES AUX PLANTES chez Jean Paul et Valérie Herbeth Saint-Mihiel, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche

Bourses et plantes et aux objets

Echanges gratuits et conviviauxTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

chez Jean Paul et Valérie Herbeth 17 route de woinville

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

L’événement BOURSES AUX PLANTES Saint-Mihiel a été mis à jour le 2024-03-22 par OT COEUR DE LORRAINE