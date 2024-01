Bourse d’échange et vide-greniers des Pompons Bleus Rue du Maréchal Foch Tonneins, dimanche 7 juillet 2024.

Bourse d’échange et vide-greniers des Pompons Bleus Rue du Maréchal Foch Tonneins Lot-et-Garonne

Les Pompons Bleus en partenariat avec la municipalité organisent un vide-greniers (rues Foch, Birefred, Gambetta), et la 5ème Bourse d’échanges (place Jules Ferry, rue Clémenceau et Place Jouan le Jeune).

– Exposition de véhicules anciens toutes marques.

– Restauration sur place, buvette, animation. .

Rue du Maréchal Foch Place Jules Ferry

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 08:00:00

fin : 2024-07-07 17:00:00



L’événement Bourse d’échange et vide-greniers des Pompons Bleus Tonneins a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de Garonne