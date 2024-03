BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ à FAYL-BILLOT en face l’église Fayl-Billot, samedi 6 avril 2024.

Tout public

L’Association Familles Rurales organise sa désormais traditionnelle Bourse aux Vêtements Printemps-Eté 2024.

Les dépôts auront lieu les mercredi 3 et jeudi 4 avril de 9h à 12 et de 14h à 17h30.

La vente aura lieu:

– samedi 6 avril de 9h à 18h sans interruption

– dimanche 7 avril de 9h à 12h

Tous les vêtements, chaussures et sacs à main doivent être non démodés, propres et en bon état.

Nous acceptons: voilages et ameublement, vêtements enfants à partir de 2 ans.

Argent et vêtements invendus seront rendus de 15h30 à 18h le mardi 9 avril.

Le dépôt est limité à 20 articles par personne présente et par bourse. .

en face l’église 1 Grande Rue

Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est

