Bourse aux vêtements Pontarlier, lundi 15 avril 2024.

Dépôts adhérents le 15/04 de 13h45 à 20h et le 16/04 de 13h45 à 19h. Vente le 17/04 à partir de 14h pour les adhérents et de 15h pour la vente publique et le 18/04 de 13h30 à 16h30.

Organisée par l’Association des Familles de Pontarlier.

Bourse aux vêtements adultes et enfants à partir de 6 ans, chaussures à partir de la pointure 30, accessoires sacs à main, foulards, ceintures. .

Salle des Capucins

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté association.familles.pontarlier@orange.fr

