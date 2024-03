Bourse aux vêtements Salle des fêtes Jussey, samedi 20 avril 2024.

Bourse aux vêtements Salle des fêtes Jussey Haute-Saône

Pour cette bourse de printemps organisée par l’AFR, les personnes désirant vendre leur vêtements se verront attribuer une table et deux chaises, avec la possibilité d’amener leur propre portant. Ils vendront eux-mêmes leurs articles.

6€ pour les adhérents à l’AFR (sur présentation de la carte AFR 2024 et d’une pièce d’identité).

10€ pour les non-adhérents sur présentation d’une pièce d’identité.

Gratuit pour les visiteurs.

Boissons et pâtisseries sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Salle des fêtes Place de la République

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Bourse aux vêtements Jussey a été mis à jour le 2024-03-20 par JUSSEY TOURISME