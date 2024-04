Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Printemps/Eté à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord, vendredi 19 avril 2024.

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Printemps/Eté à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord Dordogne

Saint-Antoine-Cumond, salle des fêtes

Bourse aux vêtements jouets et puériculture printemps/été. Dépôt le vendredi de 15H00 à 18H00, vente le vendredi de 18H00 à 20H30 et le samedi de 10H00 à 17H00, reprise le samedi de 19H00 à 20H30. 1,50€ la liste des 26 articles.

06.32.57.33.40

Renseignements et réservations 06.32.57.33.40 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-20

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

