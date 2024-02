Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim, samedi 9 mars 2024.

Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim Haut-Rhin

Possibilité de vendre des articles bébé et enfant, vêtements de 0 à 16 ans, articles de puériculture, jouets et livres. Sur place saucisses chaudes, gâteaux et boisson sans alcool.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 08:00:00

fin : 2024-03-10 13:00:00

rue du stade

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est aemes.ruchettepfaff@gmail.com

