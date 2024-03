Bourse aux vélos et autres mobilités Landerneau, samedi 13 avril 2024.

Bourse aux vélos et autres mobilités Landerneau Finistère

Elle est de retour en 2024 ! La bourse aux vélos et autres mobilités cette année.

Toujours organisée par Le Tri Porteur et Coups d’Pompes !

A bicyclette, la tête dans les nuages, on oublie tous ses soucis ! Alors, au programme :

– Déstockage de vélos, rollers, pièces détachées, matériel de marche, accessoires liés à la mobilité

– Stand d’autoréparation/ réglage vélos, conseils avisés de bénévoles

– Stand de sensibilisation à la mobilité active

– Nouveau ! Un stand de sécurité routière pour plus de prudence

– Nouveau! Un vélo musculaire adapté en vélo électrique, on vous explique tout ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

Esplanade du Family

Landerneau 29800 Finistère Bretagne animation@letriporteur.bzh

