Bourse aux vélos à Clichy École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy Clichy Catégories d’évènement: Clichy

Hauts-de-Seine

Bourse aux vélos à Clichy École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy, 14 mai 2022, Clichy. Bourse aux vélos à Clichy

École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy, le samedi 14 mai à 09:00

Notre antenne de Clichy organise chaque année une bourse aux vélos en partenariat avec la Ville et l’atelier Solicycle. Chaque individu peut vendre un maximum de deux vélos, sur présentation d’une pièce d’identité, en les déposant de 10h à midi. Les vélos vendus doivent être en état de marche. Les acheteurs sont ensuite invités à choisir parmi l’ensemble des vélos proposés à la vente, entre 14h et 17h. Le règlement se fait uniquement en espèces. Ensuite, les vélos non-vendus seront restitués à leurs propriétaires.

Entrée libre

Pour vendre et acheter des vélos d’occasion École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy 2bis rue Dagobert, Clichy Clichy Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clichy, Hauts-de-Seine Autres Lieu École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy Adresse 2bis rue Dagobert, Clichy Ville Clichy lieuville École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy Clichy Departement Hauts-de-Seine

École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy Clichy Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clichy/

Bourse aux vélos à Clichy École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy 2022-05-14 was last modified: by Bourse aux vélos à Clichy École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy 14 mai 2022 Clichy École Jules Ferry 2bis rue Dagobert Clichy Clichy

Clichy Hauts-de-Seine