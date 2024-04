Bourse aux Offres d’emploi BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles, vendredi 12 avril 2024.

Bourse aux Offres d’emploi Bourse aux Offres d’emploi – 12 Avril 2024 au BT Emploi – Vendredi 12 avril, 10h00 BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Entrée libre

A.DE.L.E. – PLIE des Graves, le Service Emploi de la Ville de Bègles et France Travail organisent une Bourse aux offres d’emploi au BT Emploi, 23 Avenue Robert Schuman, Quartier Terres Neuves, à Bègles le 12 avril 2024.

De nombreux postes sont à pouvoir sur la commune dans l’industrie, la logistique, le commerce et le nettoyage !

Zoom sur la VAE, les métiers de la santé et de la petite enfance.

05 56 48 76 50

BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles

Offres d’emploi Recrutement