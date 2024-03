Bourse aux jouets, loisirs et vide dressing Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Decize, dimanche 17 novembre 2024.

Bourse aux jouets, loisirs et vide dressing Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Decize Nièvre

Bourse aux loisirs et aux jouets organisée pour la 21ème année par l’association Ski et Montagne de Decize.

Venez dénicher des articles de sport, multimédia, vidéo, puériculture, informatique, musique, pêche, chasse, bricolage, jardinage, livres et bien sûr à l’approche de Noël jeux et jouets à gogo !

Face au succès de 2023, le vide dressing est reconduit !

Documents à télécharger et à retourner ou à déposer à l’Office de Tourisme avec votre règlement courant octobre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17 09:00:00

fin : 2024-11-17 17:30:00

Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tourisme.decize@ccsn.fr

