Bourse aux jouets et puériculture Andancette, dimanche 7 avril 2024.

Le sou des écoles vous propose une bourse aux jouets et puériculture le dimanche 7 avril au Clos Nougier. Vous y trouverez une buvette et une tombola et ne manquez pas la chasse aux trésor dans le village.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

Clos Nougier

Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

