MARCHÉ AUX LÉGUMES BIO CHIRAC Bourgs sur Colagne, 3 janvier 2024, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Tous les mercredis venez retrouver vos producteur locaux à Chirac Jardin des frères et quartier du Rieu.

Marché aux légumes BIO….

2024-01-03 fin : 2024-01-03 12:00:00. EUR.

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Every Wednesday, come and meet your local producers at Chirac Jardin des frères and quartier du Rieu.

Organic vegetable market…

Todos los miércoles venga a conocer a los productores locales en Chirac Jardin des frères y quartier du Rieu.

Mercado de verduras ecológicas…

Jeden Mittwoch finden Sie Ihre lokalen Produzenten in Chirac Jardin des frères und quartier du Rieu.

BIO-Gemüsemarkt…

