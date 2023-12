Cet évènement est passé MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS – BOURGS SUR COLAGNE Bourgs sur Colagne Catégories d’Évènement: Bourgs sur Colagne

Lozère MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS – BOURGS SUR COLAGNE Bourgs sur Colagne, 25 août 2023, Bourgs sur Colagne. Bourgs sur Colagne Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-25 17:00:00

fin : 2023-08-25 19:30:00 Tous les vendredis, venez retrouver vos producteurs locaux à CHIRAC place de la Liberté pour un marché local.

Fromages, légumes, Boissons fermentées, Bières, Épicerie BIO en Vrac, Miel, Glaces artisanales, Pâtes fraîches artisanales, Volailles Mais ….

Fromages, légumes, Boissons fermentées, Bières, Épicerie BIO en Vrac, Miel, Glaces artisanales, Pâtes fraîches artisanales, Volailles Mais aussi, Couteaux, jeux en bois, photos vous attendent tout prés de chez vous. EUR. Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie

