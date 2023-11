Fête locale de Saint-Philippe du Seignal – Vide grenier Bourg Saint-Philippe-du-Seignal, 9 juin 2024, Saint-Philippe-du-Seignal.

Saint-Philippe-du-Seignal,Gironde

La traditionnelle fête locale de Saint Philippe du Seignal, aux portes du Périgord, se déroulera en ce début du mois de Juin. Dans une ambiance festive et détendue, les visiteurs pourront chiner lors du vide-grenier à partir de 7h.

Vide-grenier pour les non professionnels (place de la Liberté et route d’Eymet). Emplacement attribué après acceptation du règlement et paiement à l’inscription.

Également pendant le vide grenier : Randonnée pédestre et repas festif..

2024-06-09 fin : 2024-06-09 . .

Bourg

Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional local festival of Saint Philippe du Seignal, at the gateway to Périgord, will take place at the beginning of June. In a relaxed, festive atmosphere, visitors will be able to bargain at the garage sale starting at 7am.

Garage sale for non-professionals (Place de la Liberté and Route d’Eymet). Pitch allocated on acceptance of rules and payment on registration.

Also during the garage sale: Hiking and festive meal.

La tradicional fiesta local de Saint Philippe du Seignal, a las puertas del Périgord, tendrá lugar a principios de junio. En un ambiente festivo y distendido, los visitantes podrán regatear en la venta de garaje a partir de las 7 de la mañana.

Venta de garaje para no profesionales (Place de la Liberté y Route d’Eymet). Parcela asignada previa aceptación del reglamento y pago en el momento de la inscripción.

También durante la venta de garaje: Ruta de senderismo y comida festiva.

Anfang Juni findet in Saint Philippe du Seignal, am Rande des Périgord, das traditionelle Ortsfest statt. In einer festlichen und entspannten Atmosphäre können die Besucher ab 7 Uhr auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen stöbern.

Flohmarkt für Nichtgewerbetreibende (Place de la Liberté und Route d’Eymet). Platzvergabe nach Annahme der Regeln und Bezahlung bei der Anmeldung.

Auch während des Flohmarkts: Wanderung und festliches Essen.

