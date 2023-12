80ème anniversaire de la libération de Trévières Bourg de Trévières Trévières, 6 juin 2024 10:00, Trévières.

Trévières,Calvados

TREVIERES fête le 80è anniversaire de sa libération par la 2è division américaine du 06 au 11 juin 2024.

Des événements commémoratifs et festifs, accessibles à tous, seront proposés avec tous les scolaires de la maternelle à la fin du collège, les habitants, les commerçants, artisans, les associations et la municipalité pour faire de ces commémorations un temps fort de convivialité et de retrouvailles.

– Reconstitution d’un campement américain de la 2ème division américaine

– Reconstitution de la libération de TREVIERES

– Conférence sur la libération de TREVIERES

– Défilés de véhicules, baptêmes de jeep

– Concert de musique jazz swing des années 40-50 (musiciens américains)

– Théâtre de plein air, vie civile de l’époque

– Photos et témoignages des aînés

– Espace musée à la mairie et la salle des fêtes

– Repas

– Habillage lumineux de certaines façades du bourg (vidéo-mapping sur l’occupation, le débarquement, la libération)

– Grand bal de la libération

– Cérémonie officielle au monument aux morts avec des vétérans et/ou leurs familles

– Dépôt de fleurs et recueillement sur les tombes des victimes civiles au cimetière de Trévières..

Vendredi 2024-06-06 10:00:00 fin : 2024-06-11 16:00:00. .

Bourg de Trévières

Trévières 14710 Calvados Normandie



TREVIERES celebrates the 80th anniversary of its liberation by the 2nd American Division from June 06 to 11, 2024.

Commemorative and festive events, accessible to all, will be organized with all schoolchildren from nursery school to the end of secondary school, local residents, shopkeepers, craftsmen, associations and the municipality, to make these commemorations a time of conviviality and reunion.

– Reconstruction of an American camp of the 2nd American Division

– Reconstruction of the liberation of TREVIERES

– Conference on the liberation of TREVIERES

– Vehicle parades, jeep christenings

– Jazz swing concert from the 40s and 50s (American musicians)

– Open-air theater, civilian life of the era

– Photos and testimonials from senior citizens

– Museum area in the town hall and village hall

– Meals

– Illumination of some of the town’s facades (video-mapping on the Occupation, D-Day and the Liberation)

– Grand bal de la libération

– Official ceremony at the war memorial with veterans and/or their families

– Laying of flowers and meditation on the graves of civilian victims in the Trévières cemetery.

TREVIERES celebra el 80º aniversario de su liberación por la 2ª División Americana del 06 al 11 de junio de 2024.

Se organizarán actos conmemorativos y festivos, accesibles a todos, con todos los escolares desde el parvulario hasta el final de la enseñanza secundaria, los vecinos, los comerciantes, los artesanos, las asociaciones y el municipio para hacer de estas conmemoraciones un gran momento de convivencia y reencuentro.

– Reconstrucción de un campamento americano de la 2ª División Americana

– Recreación de la liberación de TREVIERES

– Conferencia sobre la liberación de TREVIERES

– Desfile de vehículos, bautizo de jeeps

– Concierto de jazz swing de los años 40 y 50 (músicos americanos)

– Teatro al aire libre, vida civil de la época

– Fotos y testimonios de ancianos

– Espacio museístico en el ayuntamiento y en el salón del pueblo

– Comidas

– Iluminación de algunas fachadas de la ciudad (videomapping sobre la ocupación, el desembarco y la liberación)

– Gran baile de liberación

– Ceremonia oficial en el memorial de guerra con los veteranos y/o sus familias

– Colocación de flores y meditación en las tumbas de las víctimas civiles en el cementerio de Trévières.

TREVIERES feiert vom 6. bis 11. Juni 2024 den 80. Jahrestag seiner Befreiung durch die 2. amerikanische Division.

Die Gedenk- und Festveranstaltungen, die für alle zugänglich sind, werden gemeinsam mit allen Schülern vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe I, den Einwohnern, den Geschäftsleuten, den Handwerkern, den Vereinen und der Stadtverwaltung angeboten, um diese Gedenkfeiern zu einem Höhepunkt der Geselligkeit und des Wiedersehens zu machen.

– Nachbildung eines amerikanischen Lagers der 2

– Nachstellung der Befreiung von TREVIERES

– Vortrag über die Befreiung von TREVIERES

– Fahrzeugparaden, Jeep-Taufen

– Konzert mit Jazz-Swing-Musik aus den 40er und 50er Jahren (amerikanische Musiker)

– Freilufttheater, ziviles Leben der damaligen Zeit

– Fotos und Zeitzeugenberichte von Senioren

– Museumsbereich im Rathaus und im Festsaal

– Essen

– Lichtverkleidung einiger Fassaden des Marktfleckens (Videomapping über die Besetzung, die Landung und die Befreiung)

– Großer Ball der Befreiung

– Offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal mit Veteranen und/oder ihren Familien

– Niederlegung von Blumen und Andacht an den Gräbern der zivilen Opfer auf dem Friedhof von Trévières.

Mise à jour le 2023-12-05 par Calvados Attractivité