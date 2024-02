BOUM BAP Salle Prosper Saffré Puceul, samedi 6 avril 2024.

BOUM BAP Salle Prosper Saffré Puceul Loire-Atlantique

Pour terminer la journée « Dans la rue » en lien avec le parcours de street art et en partenariat avec la médiathèque, venez découvrir la danse hip-hop !

Boum Bap propose de partir à la découverte des techniques de danses et de mix. Julie, Jay B et Chilly Jay racontent, vivent et transmettent ces histoires le temps d’un espace de rencontre et de pratique de la fête. Un spectacle qui invite à l’amusement, au lâcher prise collectif, à la curiosité, à la créativité pour les enfants et les parents.

Tout public

A partir de 7 ans

Tarifs plein 8€ / réduit 5€ / tribu 5€

Sur réservation

Réservation en ligne .

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 21:45:00

Salle Prosper Saffré Route d’Abbaretz

Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

