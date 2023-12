Vide-greniers & brocante Boulevard national & rues adjacentes Eymet, 19 mai 2024, Eymet.

Eymet Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Le Bureau d’information touristique d’Eymet vous propose une journée vide-greniers & brocante à partir de 7h qui se situe Boulevard National, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, parc de la gare, avenue du Général de Gaulle et George Duby.

C’est l’occasion de chiner et de trouver votre bonheur grâce à la présence de plus de 200 exposants, particuliers et profesionnels !.

Le Bureau d’information touristique d’Eymet vous propose une journée vide-greniers & brocante à partir de 7h qui se situe Boulevard National, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, parc de la gare, avenue du Général de Gaulle et George Duby.

C’est l’occasion de chiner et de trouver votre bonheur grâce à la présence de plus de 200 exposants, particuliers et profesionnels !

Le Bureau d’information touristique d’Eymet vous propose une journée vide-greniers & brocante à partir de 7h qui se situe Boulevard National, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, parc de la gare, avenue du Général de Gaulle et George Duby.

C’est l’occasion de chiner et de trouver votre bonheur grâce à la présence de plus de 200 exposants, particuliers et profesionnels !

.

Boulevard national & rues adjacentes Boulevard national

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides