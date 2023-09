Vitiloire – Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Boulevard Heurteloup Tours, 25 mai 2024, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Le rendez-vous incontournable qui valorise les vins du Val de Loire et la gastronomie tourangelle. Cet événement convivial et de qualité, devenu le porte-parole d’un savoir-faire, propose une richesse culturelle, patrimoniale, gastronomique et l’art de vivre en Touraine..

Dimanche 2024-05-25 10:00:00 fin : 2024-05-25 18:00:00. 6 EUR.

Boulevard Heurteloup

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



35,000 visitors are expected in front of Tours train station for Vitiloire! With nearly 150 exhibitors, winegrowers and food artisans, Vitiloire is the essential event in the Centre-Val de Loire region for Loire Valley wines. It is also an opportunity to discover the latest culinary trends.

La cita ineludible que promueve los vinos del Valle del Loira y la gastronomía de Touraine. Este acontecimiento amistoso y de calidad, que se ha convertido en el portavoz del saber hacer, ofrece una gran riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y de arte de vivir en Touraine.

Das unumgängliche Treffen, das die Weine des Loire-Tals und die Gastronomie der Touraine aufwertet. Diese gesellige und qualitativ hochwertige Veranstaltung, die zum Sprachrohr eines Know-hows geworden ist, bietet einen Reichtum an Kultur, Kulturerbe, Gastronomie und Lebenskunst in der Touraine.

Mise à jour le 2023-09-19 par Tours Val de Loire Tourisme