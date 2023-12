Foire aux puces Boulevard de la République Landivisiau Catégories d’Évènement: Finistère

Landivisiau Foire aux puces Boulevard de la République Landivisiau, 21 avril 2024, Landivisiau. Landivisiau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00 . Exposants : 3,5 € le mètre. Tables et chaises fournies. Possibilité de déballage en extérieur selon la météo. Bar et restauration (crêpes et sandwichs) sur place. .

Boulevard de la République Salle de Kervanous

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landivisiau Autres Code postal 29400 Lieu Boulevard de la République Adresse Boulevard de la République Salle de Kervanous Ville Landivisiau Departement Finistère Lieu Ville Boulevard de la République Landivisiau Latitude 48.5049466 Longitude -4.0713074 latitude longitude 48.5049466;-4.0713074

Boulevard de la République Landivisiau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau/