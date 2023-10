Tremplin du Festival Mesclazik Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 20 avril 2024, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Après le succès de la 1ère édition en 2023 et la victoire des lotois d’Un pas d’Côté, le tremplin musical Mesclazik revient à Saint-Affrique..

2024-04-20 fin : 2024-04-20 . EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



After the success of the 1st edition in 2023 and the victory of Lotois d?Un pas d?Côté, the Mesclazik musical springboard returns to Saint-Affrique.

Tras el éxito de la 1ª edición en 2023 y la victoria de Un pas d’Côté de Lot, el concurso musical Mesclazik vuelve a Saint-Affrique.

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2023 und dem Sieg von Un pas d?Côté aus Lotois kehrt das Musik-Sprungbrett Mesclazik nach Saint-Affrique zurück.

Mise à jour le 2023-10-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT