Théâtre : « L'heure des assassins »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 Une comédie policière irrésistible ! où rires, peur et enquête se mêlent. Au début du XXe siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien, un soir du 31 décembre 1909, un homme est retrouvé mort sur le balcon….

Durée : 1h30. .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

