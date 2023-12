Théâtre et magie : « Géométrie variable » Boulevard Adelphe Chasles Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Début : Mardi 2024-04-09 20:30:00

fin : 2024-04-09 Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer le mécanisme des fake news. Un spectacle à mettre entre les mains de tous ceux qui sont prêts à déjouer leurs failles cognitives et à modifier leurs croyances….

Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer le mécanisme des fake news. Un spectacle à mettre entre les mains de tous ceux qui sont prêts à déjouer leurs failles cognitives et à modifier leurs croyances…

Mise en scène : Kurt Demey et Marien Tillet – Durée : 1h10.

Mise en scène : Kurt Demey et Marien Tillet – Durée : 1h10. .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

