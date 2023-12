Chanson : « Claudio Capéo » Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 4 avril 2024, Chartres.

Chartres Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Venez écouter Claudio Capéo, un artiste humaniste et généreux, dont le grain de voix singulier ne vous laissera pas indifférent !.

Venez écouter Claudio Capéo, un artiste humaniste et généreux, dont le grain de voix singulier ne vous laissera pas indifférent !

L’authenticité a toujours été sa signature, et son dernier album Rose des vents, dont il vous fera découvrir quelques morceaux lors de ce concert, n’échappe pas à la règle. Il possède un véritable don pour chanter avec ferveur les vies brisées autant que les instants magiques de la vie, et sa versatilité qui la rend si précieuse. Cet artiste multifacette marie avec talent ses titres, festifs ou introspectifs, à des mélodies entraînantes et entêtantes.

Durée : 1h30.

.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT CHARTRES